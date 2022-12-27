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Правильное питание с доставкой

Помогаем выбрать доставку правильного питания среди 21 сервисов. Автоматически рассчитываем рейтинг на основе 464 отзывов.
Собрали все компании Санкт-Петербурга, которые доставят здоровую еду с учетом необходимого баланса КБЖУ.
Собрали все компании Санкт-Петербурга, которые доставят здоровую еду с учетом необходимого баланса КБЖУ.
Сделали фильтрацию для подбора по калорийности, предпочтениям и цели: похудения, поддержания формы или наращивания массы.
Сделали фильтрацию для подбора по калорийности, предпочтениям и цели: похудения, поддержания формы или наращивания массы.
Держим связь с представителями брендов и регулярно обновляем программы и цены. База актуальна на #{month_year} года.
Держим связь с представителями брендов и регулярно обновляем программы и цены. База актуальна на январь 2023 года.
Даем промокоды и скидки — чтобы вы экономили не только время, но и деньги.
Даем промокоды и скидки — чтобы вы экономили не только время, но и деньги.
Наши пользователи размещают реальные фотографии готовых блюд — студийные снимки отличаются от того, что вы получите.
Наши пользователи размещают реальные фотографии готовых блюд — студийные снимки отличаются от того, что вы получите.
Выборочно тестируем наборы, от недорогих, до ресторанного уровня, — убедились, что рационы вкусные, а продукты качественные.
Выборочно тестируем наборы, от недорогих, до ресторанного уровня, — убедились, что рационы вкусные, а продукты качественные.
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1. Level Kitchen
4.4
Отзывов:84
от 570 руб. в день
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Скидка 10% по нашему промокоду
Питание, разработанное при участии бодибилдера Дениса Гусева.
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Еще 31 фото
Особенности:
  • не повторяют меню за месяц;
  • срок хранения 48 часов;
  • собственное производство;
  • тушат, запекают, готовят в вакууме;
  • местные поставщики;
  • экспресс доставка.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург+50 км от КАД).
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 2 часа, сокращение до часа - 100 руб.
Оплата
2. BlackBFood
4.2
Отзывов:21
от 827 руб. в день
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Авторское сбалансированное меню, которое освободит 578 часов в год для жизни.
Особенности:
  • доставляют в крафтовых пакетах;
  • авторское меню от шефа;
  • 350 блюд.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург и пригород), далее - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, чт).
  • Время: с 19:00 до 23:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
3. Диеда
4.2
Отзывов:19
от 500 руб. в день
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Вкусное полезное меню с большим количеством и разнообразием белковых ингредиентов.
Особенности:
  • не повторяют меню за три недели;
  • максимум белков;
  • готовят в вакууме.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно Санкт-Петербург.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, пт).
  • Время: с 16:00 до 23:00.
Оплата
4. Win Food
4.1
Отзывов:20
от 925 руб. в день
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Сбалансированное питание для всех, кто хочет быть в форме.
Особенности:
  • калькулятор калорий;
  • минимум соли;
  • без сахара;
  • без жарки на масле.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД), ЛО - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вт, пт, вс).
  • Время: с 19:00 до 23:30.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
5. Питание + Польза
4.1
Отзывов:21
от 730 руб. в день
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16 рационов здоровой еды для похудения, спорта и жизни без ежедневной готовки.
Особенности:
  • без добавок и красителей;
  • собственное производство;
  • 120+ блюд;
  • перерабатываемая упаковка без бисфенола А;
  • готовят на артезианской воде.
Доставка
  • Стоимость: 270 рублей, при заказе от 2000 рублей - бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД), далее - по запросу.
  • Регулярность: раз в 3 дня.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
6. Athletic Food
4.1
Отзывов:26
от 1090 руб. в день
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6 вкусных и сбалансированных рационов, разработанных совместно с нутрициологами, эндокринологами и диетологами.
Особенности:
  • бонусная программа;
  • диетологи и эндокринологи в команде.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург), далее - от 150 до 450 рублей.
  • Регулярность: 4 раза в неделю (вс, вт, ср, пт).
  • Время: с 19:00 до 23:00.
Оплата
7. Fresh Lab
4.1
Отзывов:21
от 900 руб. в день
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9 линеек правильного питания ресторанного качества, для того чтобы похудеть, поддержать форму или набрать вес без забот.
Особенности:
  • не повторяют меню за неделю;
  • 100 рецептов здоровых блюд;
  • подбор рациона на сайте;
  • замораживают дни;
  • бонусная программа.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург).
  • Регулярность: 2-3 раза в неделю, Prime - ежедневно с вс по чт, Detox - ежедневно с вс по пт.
  • Время: с 19:00 до 23:00.
Оплата
8. BeFit
4.1
Отзывов:88
от 872 руб. в день
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Скидка 12% по нашему промокоду
Свежеприготовленные здоровые блюда с доставкой на следующий день.
правильное питание из доставки BeFit
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Особенности:
  • обновляют меню раз в неделю;
  • 800 блюд;
  • без сахара и консервантов;
  • своя служба доставки;
  • собственное производство;
  • конструктор меню.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - зеленая и синяя зоны доставки, 250 руб. - красная зона.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 07:00, за КАД - с 10:00.
  • Интервал: 1-2 часа.
Оплата
9. Grow Food
4.1
Отзывов:72
от 650 руб. в день
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Скидка 1000 рублей по нашему промокоду
Здоровая еда, которую готовят с помощью инновационного оборудования.
правильное питание из доставки Grow Food
еда от доставки Гроуфуд
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Особенности:
  • бонусная программа;
  • кэшбэк;
  • доставляют в термосумках;
  • мобильное приложение;
  • готовят на пару и в вакууме;
  • собственное производство.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург и ЛО).
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 13:00 или с 18:00 до 23:59.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
10. BLmeal
4.1
Отзывов:21
от 1590 руб. в день
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Здоровая еда от чемпиона по бодибилдингу и фитнес-тренера Дмитрия Косарева.
Еще 1 фото
Особенности:
  • без добавок;
  • без сахара;
  • без муки и масла;
  • срок хранения 48 часов;
  • экологичная упаковка;
  • обновляют меню каждую неделю.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД и ЗСД), далее - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, чт).
  • Время: с 19:00 до 22:00 (вс), с 18:30 до 22:30 (вт, чт).
Оплата
11. Ideal Day
4
Отзывов:36
от 1800 руб. в день
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Высокая кухня по принципам правильного питания.
Особенности:
  • калькулятор калорий;
  • высокая кухня;
  • индивидуальное меню;
  • не повторяют меню за месяц;
  • замораживают дни;
  • без сахара.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД), далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 05:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
12. Caloristika
4
Отзывов:21
от 780 руб. в день
Заказать
Здоровая еда от профессионалов в области ресторанного дела и диетологии.
Особенности:
  • 700 блюд в меню;
  • калькулятор калорий;
  • не повторяют меню за три недели;
  • ресторанное качество.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД). ЛО - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, чт).
  • Время: с 20:00 до 23:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
13. Вкусмил
3.9
Отзывов:14
от 700 руб. в день
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Скидка 11% по нашему промокоду
Правильные рационы на каждый день из любимого продуктового.
Особенности:
  • есть самовывоз;
  • калькулятор калорий;
  • без консервантов;
  • без усилителей вкуса;
  • не повторяют меню за 28 дней;
  • 250 блюд.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД), далее - по запросу.
  • Регулярность: зависит от рациона.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
14. Magic Menu
0
Отзывов:0
от 735 руб. в день
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Питание под наблюдением диетолога с учетом индивидуальных потребностей и целей.
Особенности:
  • собственное производство;
  • индивидуальное меню;
  • доставляют в крафтпакетах.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД), +30 км - 250 руб., далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 12:00, с 05:00 до 08:30 (за пределы красной зоны).
Оплата
15. Diet Food
0
Отзывов:0
от 720 руб. в день
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Готовое вкусное и полезное питание с доставкой.
Особенности:
  • только натуральные продукты;
  • без сахара;
  • современное оборудование;
  • используют ЭКО упаковку;
  • разнообразие рационов;
  • блюда не повторяются в течение 2-х месяцев;
  • составляют индивидуальное меню.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 18:00 до 23:00.
Оплата
16. GoodFood
0
Отзывов:0
от 850 руб. в день
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Доставка готового питания с индивидуальным подходом.
Особенности:
  • только свежие продукты;
  • не пользуются заготовками;
  • ресторанное оформление;
  • ведение клиентов нутрициологом;
  • индивидуальные рационы;
  • скидки на сайте.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Санкт-Петербург в пределах КАД), далее - +400 руб. к каждой доставке.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, пт).
  • Время: с 19:00 до 24:00.
Оплата
17. Happy Food
0
Отзывов:0
от 1428 руб. в день
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Рационы сбалансированного готового питания, разработанные диетологом.
Особенности:
  • без сахара;
  • ежедневная закупка свежих продуктов;
  • СМС-оповещения;
  • ЭКО контейнеры;
  • бесконтактная доставка;
  • можно “замораживать” дни.
Доставка
  • Стоимость: зависит от цвета зоны доставки.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 19:00 до 23:00.
Оплата
18. Instinct balance
0
Отзывов:0
от 525 руб. в день
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Доставка правильного питания нового поколения.
Особенности:
  • сбалансированное авторское меню;
  • ресторанное качество;
  • гарантируют свежесть;
  • су-вид, тушение, готовка на пару;
  • никакой жарки;
  • программа лояльности.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Санкт-Петербург в пределах города +5 км от КАД.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 18:00 до 23:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
19. Skinny Zucchini
0
Отзывов:0
от 1173 руб. в день
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Доставка органического и вегетарианского питания для всей семьи.
Особенности:
  • вегетарианское питание;
  • органические продукты;
  • индивидуальный подход;
  • ресторанное оформление;
  • эко-упаковка.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно по городу +5 км от КАД, +6-30 км от КАД - 35 руб./км.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вс, вт, пт).
  • Время: с 18:00 до 21:00 (Санкт-Петербург), с 21:00 до 01:00 (ЛО).
Оплата
20. Greenbox
0
Отзывов:0
от 608 руб. в день
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Изобилие полезных и эстетически красивых блюд с доставкой.
Особенности:
  • премиальные ингредиенты;
  • ресторанная подача;
  • дешевле, чем питаться в кафе;
  • гарантируют свежесть;
  • сытные завтраки;
  • еда для праздников;
  • меню на 2 недели вперед;
  • 140 новых блюд;
  • акции на сайте.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Санкт-Петербург в пределах КАД, кроме Кронштадта.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: согласовывается.
Оплата
21. Mealjoy
0
Отзывов:0
от 260 руб. за блюдо
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Скидка 500 рублей по нашему промокоду
Доставка замороженной полезной еды, которую можно приготовить за 5 минут.
Особенности:
  • готовится 5 минут;
  • хранится 180 дней;
  • все блюда в меню по одной цене;
  • электромагнитная ESF-заморозка;
  • используют полезные продукты;
  • скидки и промокоды на сайте.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - Санкт-Петербург +10 км от ЗСД, далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно, голубая и синие зоны - по средам.
  • Время: с 09:00 до 23:00.
  • Интервал: от 3 часов.
Оплата

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Level Kitchen Level Kitchen Скидка 10% на первый заказ
Grow Food Grow Food Скидка 1000 рублей на первый заказ
BeFit BeFit Скидка 12% на первый заказ
Вкусмил Вкусмил Скидка 11% на первый заказ

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Часто задаваемые вопросы

Какие сервисы делают доставку правильного питания в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге правильное питание с доставкой предоставляет Level Kitchen, BlackBFood, Диеда, Win Food, Питание + Польза и многие другие сервисы.

Кто возглавляет рейтинг доставок правильного питания в Санкт-Петербурге?

Лучшей (на основе отзывов клиентов) доставкой правильного питания в Санкт-Петербурге является компания Level Kitchen. Второе место занимает сервис BlackBFood, третье - Диеда.

Какие доставки правильного питания популярны в Санкт-Петербурге?

Самой популярной (на основе нашей статистики) является компания Grow Food. Далее идут: Level Kitchen, BeFit, Питание + Польза, Magic Menu.

Как выбрать программу для правильного питания?

Выбор программы для правильного питания зависит от вашей цели, образа жизни, возраста, веса и роста. Есть программы для поддержания веса, похудения, набора массы. Основное их отличие - суточная калорийность. Для ее расчета воспользуйтесь формулой: 655 + 9,6*вес (в кг) + 1,8*рост (в см) – 4,7*возраст (в годах). Итог умножьте на коэффициент активности - 1,2 (сидячий образ жизни); 1,38 (легкие тренировки в зале до 3 раз в неделю); 1,55 (умеренные занятия спортом до 5 раз в неделю); 1,73 (интенсивные занятия спортом 5-7 раз в неделю). В результате вы получите количество калорий, необходимое для поддержания веса; если цель похудение - отнимите от результата 20%, для набора массы - прибавьте 10%.

Почему люди должны заботиться о правильном питании?

Переход на правильное питание позволит поддерживать фигуру в отличной форме, укрепит здоровье, подарит активность.

Чем отличается диета от правильного питания?

Диета - это система питания на определенный срок, основанная на ограничениях в продуктах, чем может нанести непоправимый вред здоровью. Существуют лечебные диеты, рекомендованные лечащим врачом и диеты для похудения. Правильное питание - это разнообразное питание со сбалансированным соотношением полезных веществ для поддержания веса, похудения, либо набора массы.

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